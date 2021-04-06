Нацистов расшифруют женщины

Создатели оскароносного фильма "Игра в имитацию" готовят сериал о женщинах, работавших над дешифровкой нацистских кодов.

Продюсерская компания Black Bear Pictures приобрела права на недавно опубликованный роман "Код розы" писательницы Кейт Куинн. Книга занимает третье место в списке бестселлеров по версии газеты The New York Times, и теперь пишется сценарий для сериала.

Кадр из фильма "Игра в имитацию" / Фото: themoviedb.org

Вместе с тремя героинями книги, зрители вернутся Блетчли-парк времен Второй мировой войны – главное шифровальное подразделение Великобритании, в котором происходило действие военного триллера "Игра в имитацию" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Здесь собрались лучшие умы Британии с целью расшифровки военных кодов нацистской Германии. Впереди их ждут нелегкие испытания, давление секретности, тяжелые утраты и романтические отношения...

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О сроках начала производства пока не сообщается. Тем временем фильм "Игра в имитацию", получивший 8 номинаций на "Оскар", в одной из которых победил, смотрите на OLL.TV.

В центре сюжета исторической драмы "Игра в имитацию" – одаренный профессор математики и логик Алан Тьюринг, которому предстоит взломать код Энигма (специальная машина, которую широко использовали для шифрования и дешифрования секретных сообщений нацисты). Такое может осуществить только настоящий гений, и теперь Алан и его команда могут повлиять на исход войны.

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