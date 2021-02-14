Надежда Мейхер на "Голосі країни 11": "Тина, ты нарвалась" (видео)

Экс-участница "ВИА Гры" с триумфом выступила на шоу

Украинская певица, телеведущая и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер решила сделать сюрприз тренерам, придя на шоу "Голос країни 11" в четвертом выпуске.

Надежда призналась, что очень любит французский язык и французский шансон. Она профессионально исполнила композицию Патрисии Каас Mon mec a moi. К певице повернулись все четыре тренера.

Изначально Мейхер не планировала участвовать в шоу, но все умоляли ее остаться. Певица пошла в команду к Тине Кароль, которая активнее всех уговаривала ее остаться в шоу.

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"Тиночка, ты, дорогуша, нарвалась. Я иду к тебе", – сказала Мейхер после выступления и выбрала команду Кароль.

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Ранее мы описывали все подробности третьего выпуска вокального шоу "Голос країни 11".