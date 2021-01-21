"У артистов нет границ": Яна Соломко о своем переезде в Россию

Финалистка первого сезона "Холостяка" и певица Яна Соломко, которая выступает под псевдонимом SOYANA, сейчас живет в Москве. Некоторые подписчики обращают внимание на место жительства и критикуют артистку. Яна решила в Instagram объяснить, почему она решила переехать в Россию.

По словам певицы, в Украине нет возможности заработать денег. Она отметила, что это касается разных профессий.

"Но, к сожалению, в последнее время в нашей стране создали такие условия, что многим людям приходится зарабатывать за пределами Украины. И это не только артисты! Это представители других профессий, которым очень тяжело. Им надо кормить семьи! Надо думать о будущем своих детей! Вот поэтому людям приходится выезжать за пределы Украины!" – написала Яна.

Яна Соломко / Фото: instagram.com/yana.solo Реклама

Соломко считает, что музыка вне политики.

"Я пою для всех, кому нравится мое творчество ! У артистов нет границ!" – написала певица.

Ранее мы рассказывали, что в Сети раскритиковали возвращение Ани Лорак в Украину.