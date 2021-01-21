"У артистов нет границ": Яна Соломко о своем переезде в Россию

Финалистка первого сезона "Холостяка" и певица Яна Соломко, которая выступает под псевдонимом SOYANA, сейчас живет в Москве. Некоторые подписчики обращают внимание на место жительства и критикуют артистку. Яна решила в Instagram объяснить, почему она решила переехать в Россию.
По словам певицы, в Украине нет возможности заработать денег. Она отметила, что это касается разных профессий.
"Но, к сожалению, в последнее время в нашей стране создали такие условия, что многим людям приходится зарабатывать за пределами Украины. И это не только артисты! Это представители других профессий, которым очень тяжело. Им надо кормить семьи! Надо думать о будущем своих детей! Вот поэтому людям приходится выезжать за пределы Украины!" – написала Яна.
Соломко считает, что музыка вне политики.
"Я пою для всех, кому нравится мое творчество ! У артистов нет границ!" – написала певица.
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