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Надя Дорофеева прикрыла грудь руками в ванне с цветами (фото)

14 января, 12:31

Анна Пономаренко

Певица приняла ванну вместе с Владимиром Дантесом

Надя Дорофеева и Владимир Дантес отдыхают на Бали и публикуют оттуда фото и видео. Недавно парочка поделилась завораживающими кадрами, где они стоят под водопадом на скале. Теперь звездные супруги решили искупаться в ванне.

На фото, которое Дантес запостил в Instagram, Надя, прикрыв бюст руками, лежит полностью обнаженная в ванне с цветами.

"Мы видим себя не так, как другие. Привожу пример разных взглядов. Считаю, что я сильно не доработал по композиции, свету и вообще ракурс не очень удачно выбрал. А вот Надя постаралась. Говорит, что я тут сильно хорошо получился. Кто я такой, чтоб ей не верить", – подписал снимки Дантес.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/vladimirdantes

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На еще одном забавном снимке позирует сам Дантес с цветами в волосах.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Напомним, Надя Дорофеева показала фигуру в купальнике на Бали.

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