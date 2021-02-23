Надя Дорофеева намекнула на выход новой песни: "Перечитал мои мысли, а они все о тебе"

Прошло три месяца с начала сольной карьеры Нади Дорофеевой. В ноябре прошлого года она представила первую песню gorit, которая вызвала большой резонанс в обществе, а клип на композицию стал скандальным. Тем не менее с новой песней Надя заняла первые строчки мировых музыкальных рейтингов.

И теперь Дорофєєва готова порадовать поклонников новым хитом. Название и дату выхода песни артистка держит в секрете. Дорофеева лишь опубликовала в Instagram свое черно-белое фото и добавила, вероятно, строчку из новой композиции.

"Перечитал мои мысли, а они все...о тебе. Soon", – подписала фото Надя.

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Скриншот: Instagram Нади Дорофеевой

Похожий пост появился и на страничке радио NRJ Ukarine, где в комментариях Надя уточнила, что песня "не будет лирической".

Скриншот: Instagram NRJ Ukarine

Пока все ждут выход песни Нади, предлагаем посмотреть влог нового видеоблогера. На YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь".

Напомним, DOROFEEVA стала первой украинской певицей, установившей миллионный рекорд на Spotify.