Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини на Бали: фото

Певица Надя Дорофеева не стала проводить новогодний отпуск дома, а улетела со своим мужем, певцом Владимиром Дантесом, на Бали. Оттуда Надя постит яркие фото, в том числе и свои снимки в бикини.

На кадрах Дорофеева позирует в серо-голубом купальнике перед зеркалом, демонстрируя свою стройную спортивную фигуру.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva Реклама

Кроме этого, Надя опубликовала фото с Владимиром, на котором они веселятся на пляже. На этом кадре певица позирует в похожем купальнике, только уже желтого цвета. Ее образ дополнили кепка и кофта в тон купальнику.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее мы рассказывали, где отдыхают украинские звезды на праздники. Напомним, Надя Дорофеева призналась, что уже переболела COVID-19.