Надя Дорофеева показала "голые фото" на Бали

На своей странице в Instagram артистка публикует откровенные снимки в купальнике

Известная украинская певица Надя Дорофеева улетела отдыхать на Бали вместе со своим мужем, музыкантом Владимиром Дантесом.

На своей странице в Instagram артистка публикует откровенные снимки в купальнике и хвастается стройной фигурой.

Фото: Instagram | Nadya Dorofeeva

Надя позирует на камеру в купальнике телесного цвета.

Фото: Instagram | Nadya Dorofeeva

На другом снимке она катается на мопеде. "Пристально слежу за вами", – подписала фотографию Дорофеева.

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Фото: Instagram | Nadya Dorofeeva

В комментариях звезду подколол известный ведущий и блогер Слава Демин. "Классный бампер... у мопеда", – пошутил он.

Скриншот: Instagram | Nadya Dorofeeva

К слову, большинству поклонников и подписчиков Дорофеевой фотосессия на Бали понравилась. Они хвалят звезду за стройную фигуру и активный отдых.

Ранее мы рассказывали, где отдыхают украинские звезды на праздники. Напомним, Надя Дорофеева призналась, что уже переболела COVID-19.