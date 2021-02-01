Надя Дорофеева расплакалась на "Голосі країни 11", вспомнив личную трагедию

Во втором выпуске шоу "Голос країни 11" были слезы грусти и счастья. Одной из тех, кто выплеснул свои эмоции перед камерой стала певица и звездный тренер Надя Дорофеева.

Надя расплакалась после выступления одной из участниц, вспомнив личную трагедию. Участница по имени Диана Стебакова исполнила песню ALEKSEEV "Пьяное солнце", посвятив свое выступление маме, которая воспитала девушку, но не является ее биологической матерью.

Надя Дорофеева / Фото: Скриншот из видео

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История Дианы очень впечатлила Надю, которую тоже воспитывал не родной отец, а отчим. После выступления Дианы Надя вспомнила отца. В 2017 году Дорофеева рассказала о смерти своего родного папы Владимира, который развелся с матерью Нади, когда будущей певице было всего три года. Тем не менее, все эти годы Надя продолжала общаться с отцом, который всегда был для нее поддержкой.

Напомним, Дан Балан вернулся на "Голос країни".