Нашего "Захара Беркута" позвали в Японию!

Во второй день берлинского European Film Market, проходящем онлайн 1-5 марта, FILM.UA Distribution заключил договора на показ в Японии и Южной Корее исторического экшена "Захар Беркут", который доступен для украинского зрителя на OLL.TV.

Помимо картины украинско-американского производства, компания также представляет на EFM фантазийно-романтическую драму "Віддана", спортивную драму "Пульс", военную драму "Черкассы", семейное фэнтези "Фокстер и Макс" и анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", релиз которого запланирован на 2022-й год.

Фильм "Захар Беркут" покажут в США и Канаде / Фото: Imdb.com

Фильм является экранизацией одноименной повести "Захар Беркут" Ивана Франко.

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Сюжет

Фильм переносит зрителей в 13-й век, когда монгольская орда, возглавляемая безжалостным ханом Бурундой, двигается на запад к Карпатам, уничтожая все на своем пути. Во время привала у подножья Карпат в лагерь орды проникают братья Беркуты – местные охотники – и освобождают пленных. Узнав об этом, хан Бурунда свирепеет и решает отомстить. Тугар Волк рассказывает хану о секретной тропе, по которой можно пробраться к местному населению, а братья Беркуты строят свой план, как навсегда расправиться с врагом.

"Захар Беркут" / Фото: YouTube

Фильм победил на премии "Золота Дзиґа" в номинациях "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший дизайн костюмов", а также "Лучший грим".

Ранее в онлайн вышел главный сериальный хит прошлого года – "Отыграть назад" с Хью Грантом и Николь Кидман в главных ролях.