Насильник-продюсер Вайнштейн выплатит баснословную сумму компенсации своим жертвам

Спустя почти три года после того, как корпорация Weinstein Co, которую возглавлял обвиненный в сексуальном насилии кинопродюсер Харви Вайнштейн, объявила о банкротстве, суд утвердил план, согласно которому Вайнштейн выплатит 17,1 миллионов долларов всем своим жертвам. Об этом сообщает Variety.
План также предусматривает выплату 9,7 миллионов долларов бывшим должностным лицам и директорам Weinstein Co., позволяя им оплатить часть своих юридических счетов за последние несколько лет. Директора и должностные лица, в число которых входят брат Вайнштейна, Боб, также освобождаются от любой потенциальной ответственности за действия Харви.
17 миллионов долларов будут разделены между более чем 50 жертвами Вайнштейна. По самым серьезным обвинениям будут совершены выплаты в размере 500 000 долларов и более.
Напомним, что обвиненный в сексуальных домогательствах кинопродюсер Харви Вайнштейн в марте прошлого года был приговорен к 23 годам тюремного заключения.
Ранее мы сообщали, что Харви Вайнштейна круглосуточно снимают камеры в тюрьме. До этого появилась информация об ухудшении здоровья Вайнштейна.