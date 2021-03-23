Настя Ивлеева полностью обнажилась для Playboy: горячие фото

Ведущая и блогер Настя Ивлеева, которая ранее устроила роскошную вечеринку в Москве, снялась для российского Playboy. Звезда "Орла и решки" полностью обнажилась перед камерой, а фотографиями поделилась в своем Instagram-аккаунте.
"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда", – написала в посте Настя.
На фото Ивлеева позировала как в белье, так и полностью голой. Тематикой ее фотосессии стала цифровая реальность.
Над снимками работала команда ведущей, потому звезда назвала эту обложку "лучшей и самой дорогой за историю русского Playboy".
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Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева потратила на свой день рождения более 130 тысяч долларов.