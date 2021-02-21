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"Настя из Уханя" и глава ГМСУ Соколюк после свадьбы сделали парные татуировки (фото)

21 февраля, 10:39

Инна Петрова

Пара поженилась 20 февраля

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и украинка Анастасия Зинченко, которая ранее застряла в китайском городе Ухане из-за нежелания эвакуироваться без своего щенка, поженились. Этой новостью Анастасия поделилась на своей странице в Instagram.

Девушка опубликовала свадебное фото с любимым, сообщив, что они с Соколюком официально заключили брак 20 февраля.

Максим Соколюк и Анастасия Зинченко / Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Свадьбу влюбленные провели скромно, а после – отправились в салон татуировки, чтобы сделать парные надписи.

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Скриншот: instagram.com/stories/nastyazinchenko_

Настя рассказала, что они с Максимом провели день так, как мечтали: после росписи поели бургеры, потом была фотосессия, а затем они сделали татуировки.

Скриншот: instagram.com/stories/nastyazinchenko_

В Instastories Зинченко также поделилась несколькими фотографиями процесса, отметив, что ей было больно бить татуировку.

Скриншот: instagram.com/stories/nastyazinchenko_

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Скриншот: instagram.com/stories/nastyazinchenko_

Максим Соколюк и Настя Зинченко познакомились 20 февраля 2020 года, когда девушку пытались эвакуировать из Уханя. Глава миграционной службы помогал девушке вернуться домой в Украину, но после их общение переросло в роман. В мае прошлого года они обручились.

Ранее мы писали, что "Настя из Уханя" и глава Госмиграционной службы прыгнули в снег полуголыми.

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