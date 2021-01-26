Версія українською
$ 28,17
34,23

Настя Каменских показала первое фото с мамой после смерти отца

26 января, 12:41

Анна Пономаренко

Отца Каменских не стало 25 января

В понедельник, 25 января, Настя Каменских сообщила, что ушел из жизни ее 81-летний отец Алексей Жмур. Настя опубликовала первое фото с мамой после трагедии.

На снимке, который Каменских разместила на своей странице в Instagram, она обнимает свою мать Лидию, стоящую спиной к камере.

"Нет в мире места теплее и спокойнее, чем в объятиях мамы", – подписала фото Настя.

Настя Каменских с матерью Лидией / Фото: instagram.com/kamenskux

Реклама

В комментариях к посту поклонники Насти снова выразили ей соболезнования: "Настенька, держитесь! Искренне жаль Вас и жаль, что ушел из жизни такой прекрасный человек, который воспитал и подарил миру такую удивительную девушку, как Вы", "Держись, Настюша! Обними маму за нас всех", "Мои соболезнования, держитесь, девочки".

Мы также сообщали, что ушел из жизни знаменитый кинопродюсер Альберто Гримальди.

Новости на эту же тему:

Сменила пижаму на шикарное платье: Настя Каменских показала, как выглядит дома Настя Каменских показала лучшую подругу: "14 лет не можем наговориться" (фото) "Давно мечтала об этом": Настя Каменских о подарке Потапу на Новый год
Настя Каменских

Реклама

Новости партнеров

Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
В Украину хлынут миллионы мигрантов, а села будут вымирать?
В Кремле поставили на место Соловьева из-за президента Украины