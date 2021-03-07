Настя Каменских призналась, как переживает смерть отца

В конце января певица Настя Каменских потеряла своего отца. Папа артистки Алексей Иосифович скончался на 82-м году жизни. Спустя время NK впервые заговорила о потере и о том, как переживает кончину близкого человека.

Настя верит, что ее отец находится в лучшем месте. "Он был уже пожилым человеком и я точно знаю, что он ушел в лучший мир, что он меня поддержит и оттуда, но это всегда очень трудно", – призналась она в интервью для программы "Светская жизнь", опубликованном в YouTube.

Настя Каменских с отцом Алексеем / Фото: instagram.com/kamenskux

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Каменских также рассказала, что последние месяцы жизни папы она очень много времени проводила вместе с ним. По словам певицы, ее родители часто приезжали к ней, чтобы отдохнуть и подышать свежим воздухом.

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"Мама с папой часто приезжали. У меня дома можно подышать свежим воздухом. В квартире так не сможешь. А еще он мне говорил: "Мне вообще все равно с кем ты будешь, кто будет твоим мужем. Мне важно, что ты влюбилась безумно", – рассказала Настя.

Ранее Потап высказался о создании песни, которую любил отец Насти Каменских.