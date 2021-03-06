Настя Каменских сняла в своем клипе Астафьеву и Никитюк (фото)

Вчера Настя Каменских выпустила свежий трек с исчерпывающим названием "Девочки рулят". Певица сразу же анонсировала клип, который можно будет посмотреть уже 18 марта. А сегодня NK рассекретила, какие известные украинки появятся в нем.

В новой видеоработе Каменских снялись певицы Даша Астафьева и Леся Никитюк, блогерша Таня Парфильева и дизайнер Анна Завгородняя. Совместное фото с девушками Настя опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Настя Каменских сняла в клипе Дашу Астафьеву и Лесю Никитюк / Фото: instagram.com/kamenskux

"Я нереально счастлива, что таким крутым составом мы собрались в одном клипе, чтобы вдохновить всех девочек быть настоящими, в гармонии с собой и окружающим миром", – высказалась NK.

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Кроме того, девушки вместе сняли видео в TikTok, которое опубликовала блогер Таня Парфильева в своем профиле Instagram.

Напомним, что ранее новый сингл выпустила DOROFEEVA. В первый же день релиза песню раскритиковали из-за мата.