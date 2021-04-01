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Наталья Могилевская назвала ТОП-5 мест, где можно погулять в Киеве

1 апреля, 08:18

Владимир Грисюк

Украинская столица – это самый красивый город в мире, утверждает артистка

Известная украинская поп-певица и композитор Наталия Могилевская, которая ранее приняла участие в шоу "Маска", поделилась в Instagram списком ТОП-5 самых любимых мест для прогулки в Киеве.

По словам звезды, украинская столица – "самый красивый город в мире". Чтобы все могли в этом убедиться, Наталья Могилевская советует обязательно пройтись по Мариинскому парку, Андреевскому спуску, а также посетить Ботанический сад Фомина, Гидропарк и Лавру.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

ТОП-5 красивых мест для прогулки в Киеве:

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Фото: instagram.com/ann_sharoiko
Фото: instagram.com/kyiv_city.ua
Фото: instagram.com/chevordov
Фото: instagram.com/pod_val
Фото: instagram.com/o.bondaro

Напомним, ранее Наталью Могилевскую заметили на свидании с миллионером.

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фото Наталья Могилевская

Источник: Сегодня

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