Наталья Могилевская назвала ТОП-5 мест, где можно погулять в Киеве

Украинская столица – это самый красивый город в мире, утверждает артистка

Известная украинская поп-певица и композитор Наталия Могилевская, которая ранее приняла участие в шоу "Маска", поделилась в Instagram списком ТОП-5 самых любимых мест для прогулки в Киеве.

По словам звезды, украинская столица – "самый красивый город в мире". Чтобы все могли в этом убедиться, Наталья Могилевская советует обязательно пройтись по Мариинскому парку, Андреевскому спуску, а также посетить Ботанический сад Фомина, Гидропарк и Лавру.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

ТОП-5 красивых мест для прогулки в Киеве:

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Ботанический сад Фомина. "Сад передает атмосферу единого организма, в котором мы все живем", – пишет Могилевская.

Фото: instagram.com/ann_sharoiko

Мариинскиий парк – "это историческое, тихое место, которое восхищает своей красотой".

Фото: instagram.com/kyiv_city.ua

Андреевский спуск – там "будто попадаешь в атмосферу колесниц, принцев и аристократичных зрелищ".

Фото: instagram.com/chevordov

Лавра. "Место, которое исцеляет, место, где можно побыть наедине с собой".

Фото: instagram.com/pod_val

Гидропарк. "Уединение с природой на берегу величественного Днепра всегда дает возможность почувствовать неограниченную силу и энергию внутри нас", – резюмирует артистка.

Фото: instagram.com/o.bondaro

Напомним, ранее Наталью Могилевскую заметили на свидании с миллионером.