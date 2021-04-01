Наталья Могилевская назвала ТОП-5 мест, где можно погулять в Киеве

Известная украинская поп-певица и композитор Наталия Могилевская, которая ранее приняла участие в шоу "Маска", поделилась в Instagram списком ТОП-5 самых любимых мест для прогулки в Киеве.
По словам звезды, украинская столица – "самый красивый город в мире". Чтобы все могли в этом убедиться, Наталья Могилевская советует обязательно пройтись по Мариинскому парку, Андреевскому спуску, а также посетить Ботанический сад Фомина, Гидропарк и Лавру.
ТОП-5 красивых мест для прогулки в Киеве:
- Ботанический сад Фомина. "Сад передает атмосферу единого организма, в котором мы все живем", – пишет Могилевская.
- Мариинскиий парк – "это историческое, тихое место, которое восхищает своей красотой".
- Андреевский спуск – там "будто попадаешь в атмосферу колесниц, принцев и аристократичных зрелищ".
- Лавра. "Место, которое исцеляет, место, где можно побыть наедине с собой".
- Гидропарк. "Уединение с природой на берегу величественного Днепра всегда дает возможность почувствовать неограниченную силу и энергию внутри нас", – резюмирует артистка.
Напомним, ранее Наталью Могилевскую заметили на свидании с миллионером.
Новости на эту же тему:Могилевская на шоу "Маска": "Я была милой девочкой до того, как пришла в шоу-бизнес" На шоу "Маска" раскрыли Махаона, который всех довел до бешенства Известный украинский режиссер рассказал, как довел до слез Могилевскую и отказал Лободе "Она просто отвернулась": украинский дизайнер рассказал о ссоре с Могилевской