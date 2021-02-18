Версія українською
$ 27,9
33,64

Наталью Холоденко перепутали с уборщицей отеля: "Извинений не последовало"

18 февраля, 13:15

Анна Пономаренко

Известный психолог отдыхает с семьей за городом

Известный украинский психолог Наталья Холоденко, которая объяснила, чем отличается воспитание мальчиков и девочек, рассказала о конфузе, который приключился с ней в одном из отелей. Незнакомка перепутала Наталью с уборщицей, работающей в комплексе отдыха, где остановилась психолог.

Об этой ситуации Холоденко рассказала своим подписчикам в Instagram.

"Выхожу из спортзала, вся такая довольная собой. И тут подходит девушка и задает мне вопросы по уборке территории. Я немного опешила, но потом собралась и попробовала помочь ей с решением проблемы. Но мне не хватило компетентности. Я не знала, где швабра и тряпка. Пришлось признаться, что я — не сотрудник и не в курсе. Стоит отметить: ни извинений, ни благодарности не последовало", – поделилась Наталья.

Наталья Холоденко / Фото: instagram.com/kholodenkon

Реклама

Наталья отметила, что она с большим уважением относится людям занимающимся уборкой, а также призналась, что и сама когда-то была уборщицей в магазине обуви.

Напомним, Наталья Холоденко и другие знаменитости рассказали о том, как болеют сахарным диабетом.

Новости на эту же тему:

Холоденко ограбили, Alyosha чуть не изнасиловали: опасные поездки звезд в поездах Что положить ребенку в ланч-бокс, чтобы было вкусно и полезно — личный опыт Натальи Холоденко Как сделать обучение на карантине комфортным: советы психолога
конфуз Наталья Холоденко

Реклама

Новости партнеров

Камалия поставила на место Полякову
Шикарный дом Королевской под Киевом с горой и озерами: фото
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять