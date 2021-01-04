Наташа Королева устроила безумные танцы, а Тарзан поковырялся в носу: видео

Артисты записали комичный ролик после Нового года

Певица Наташа Королева, которая ранее поставила точку в истории с Тарзаном, удивила фолловеров зажигательным роликом. Певица предложила "растрясти" новогоднее оливье танцами и сняла совместное видео со своими друзьями.

На юмористическом видео, опубликованном в Instagram Наташи Королевой, можно увидеть и Тарзана на втором плане – шоумен буквально поковырялся в носу, что сразу же приковало внимание подписчиков. Сама певица появилась в стильных брюках с ярким принтом и зимней куртке.

"Люди? Ну как дела? Силы есть? Может оливье с селедочкой под шубой пора растрясти?" – написала Наташа Королева.

Подписчики не удержались от комментариев под видео:

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Ранее мы сообщали, что после измены Тарзана Королева записала с ним совместный трек.