Названа причина смерти известного стилиста, работавшего с Пугачевой, Вайкуле и Киркоровым

В ночь на 25 января знаменитая певица Лайма Вайкуле сообщила о том, что из жизни ушел ее друг, известный российский стилист Александр Шевчук. Ему было 54 года. Теперь, как пишет "СтарХит", стала известна причина смерти Шевчука.

По словам людей из близкого окружения Александра, его не стало из-за осложнений после аппендицита.

"На днях Александра госпитализировали, но слишком поздно прооперировали, начался перитонит, последствия которого оказались необратимыми. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациента, однако им это не удалось", – говорит источник, близкий к Шевчуку.

Александр Шевчук / Фото: instagram.com/alex_shevchuk_stylist Реклама

Александр Шевчук работал со многими звездами российского шоу-бизнеса, среди которых Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Полина Гагарина, Лариса Долина, Валерий Меладзе и многие другие.

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