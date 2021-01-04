Самые ожидаемые фильмы 2021 года — список

В отличие от 2020 года, когда пандемия повлияла на киноиндустрию, 2021 год предоставит нам возможность увидеть больше премьер на больших экранах. С прошлого года студии перенесли немало долгожданных фильмов и некоторые из них выйдут уже в ближайшее полугодие. И хотя во многих странах кинотеатры ждут времени, когда снова смогут открыть двери, в ряде стран они все еще открыты. К тому же, все самые ожидаемые премьеры начинают выходить с марта этой весны. Какие главные фильмы 2021 года ждет весь мир? Издание Variety опубликовало список.
"Райя и последний дракон"
Дата премьеры: 5 марта
Предстоящий мультфильм Disney стал первым, в котором главная героиня – уроженка Юго-Восточной Азии. Райя – смелая воительница, которая вместе со своим спутником Тук-Туком должна найти самого последнего в мире дракона, чтобы победить могущественного врага.
"Поездка в Америку 2"
Дата премьеры: 5 марта
В долгожданном продолжении фильма 1988 года Эдди Мерфи возвращается к роли принца Акима, а Арсенио Холл – к роли его слуги и верного друга Сэмми. По сюжету, принц Аким собирается стать королем Замуды, но внезапно узнает, что у него есть сын в Америке.
"Множественные святые Ньюарка"
Дата премьеры: 11 марта
Предстоящая криминальная драма от режиссера фильма "Тор 2: Царство тьмы" является приквелом культового сериала "Клан Сопрано". Сюжет фильма развернется в Ньюарке 60-х годов до событий, показанных в сериале. Из-за увеличения количества афро-американских жителей, в городе начинаются вооруженные конфликты.
"Морбиус"
Дата премьеры: весна 2021
В центре сюжета супергеройского триллера – доктор Майкл Морбиус – противник Человека-паука. Страдая редким заболеванием крови, Морбиус пытается найти лекарство и в итоге становится участником эксперимента, который не только превращает его в вампира, но и наделяет суперспособностями.
"007: Не время умирать"
Дата премьеры: 1 апреля
"007: Не время умирать" наконец-то появится на больших экранах. Это последний выход Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. По сюжету Бонд оставляет службу в МИ-6, чтобы насладиться беззаботными днями на Ямайке. С Бондом связывается его друг – сотрудник ЦРУ, и заручается его помощью в поисках пропавшего ученого Вальдо Обручева. Когда становится очевидным, что Обручева похитили, Бонду предстоит столкнуться с невероятно опасным злодеем.
"Тихое место 2"
Дата премьеры: 22 апреля
Сюжет фильма разворачивается в мире, где тишина – является залогом спасения, ведь на каждый звук могут прибыть пришельцы. Главные герои фильма – семья Эббот, продолжают бороться за свои жизни и вскоре узнают, что те, кто охотятся на любой звук – не единственные враги во внешнем мире.
"Черная вдова"
Дата премьеры: 6 мая
Фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли рассказывает о жизни одной из героинь комиксов Marvel. Черную вдову (Наташу Романофф) преследуют призраки ее шпионского прошлого. Героиня решает предотвратить появление таких же убийц, как и она и отправляется в "Красную комнату", где когда-то тренировалась она сама.
"Годзилла против Конга"
Дата премьеры: 20 мая
Предстоящий фильм – сиквел полюбившихся зрителям кинолент "Годзилла: Король монстров" и "Конг: Остров черепа". В центре сюжета – два знаменитых монстра, которые сойдутся в противостоянии, в то время как человечество попытается стереть их обоих с лица земли.
"Стервелла"
Дата премьеры: 27 мая
Эмма Стоун в роли молодой Круэллы Де Виль – легендарной злодейке из мультфильма "101 далматинец". Сюжет фильма перенесет зрителей в Лондон 70-х годов, когда модельер Круэлла становится одержимой собачьими шкурами, а вскоре превращается в настоящего монстра.
"Форсаж 9"
Дата премьеры: 27 мая
Самые ожидаемые премьеры лета 2021:
- "Французский диспетчер"
- "Охотники за привидениями: Наследники"
- "На высоте"
- "Веном 2: Карнаж"
- "Миньоны: Грювитация"
- "Лучший стрелок 2"
- "Шан-Чи и легенда десяти колец"
- "Космический джем 2"
- "Круиз по джунглям"
- "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
- "Кэндимен"
Самые ожидаемые премьеры осени 2021:
- "Три тысячи лет ожидания"
- "Дюна"
- "Последняя дуэль"
- "Миссия невыполнима 7"
- "Элвис"
Самые ожидаемые премьеры декабря 2021:
- "Аллея ужасов"
- "Вестсайдская история"
- "Человек-паук 3"
- "Матрица 4"
- "Макбет"
- Soggy Bottom
- "Аннетт"
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