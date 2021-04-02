Самооценка от такого не повышается: Рамина Эсхакзай призналась, за что ее не любила семья Коляденко

К тому, чтобы стать известным интервьюером, Рамина Эсхакзай, которая рассказала всю правду об отношениях с Виталием Козловским, шла не один год. Желание быть звездой у девушки было еще с детства – несмотря на то, что ее родители не были связаны с творчеством, девочка всегда хотела быть популярной.

"Мне кажется, что здоровый человек не хочет быть популярным. Поскольку меня возможно недолюбили в детстве и были какие-то комплексы, мне нужна была любовь", – говорит Рамина в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Рамина признается, что отец всегда критиковал ее даже за четверки в школе. После она столкнулась с буллингом из-за цвета кожи.

"Поскольку у меня цвет кожи немного отличается от среднестатистического украинского, меня всегда, с третьего класса, обзывали", – признается Эсхакзай.

Экзотическая внешность досталась Рамине от отца, который родом из Афганистана, а мать ее – украинка. Девушка росла не единственным ребенком в семье, у нее есть сестра Диана, которая сейчас работает ее менеджером.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

По словам героини "Зірковоо шляху", ее сестра никогда не стремилась к публичности:

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"Она выросла здоровым человеком. У нее нет таких бздикив по поводу мужчин. Самооценки. Она не хочет ничего себе поправить на лице, она реагирует на все спокойно".

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На вопрос ведущей считает ли Рамина себя нездоровым чеовеком, та ответила:

"Конечно нездоровой. Потому что здоровый человек не парится по поводу своего внешнего вида, не изменяет себе губы, не вырезает комки Биша, не думает о диете".

На то, как Рамина воспринимает себя, также повлили ее первые отношения – с Филиппом Коляденко. Его звездные родители – Дмтрий и Елена Коляденко, также не воспринимали девушку. А бабушка Фила и вовсе назвала Рамину цыганкой.

Филипп Коляденко

Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

"Бабушка говорила, я не знаю, зачем он мне это говорил, можно же промолчать, он говорил, что я цыганка, которая его приворожила, – рассказала Эсхакзай. – И когда тебя в детстве угнетали за цвет кожи, потом еще родители парня тебе говорят о цвете кожи, самооценка от этого не повышается".

Она добавила ,что Елена Коляденко не вспринимала пассию своего сына. В конце Рамина и Филипп Коляденко расстались по инициативе парня.

Ранее экс-невеста Виталия Козловского призналась, почему она еще не замужем.