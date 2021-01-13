Не ешьте эти продукты на ночь – будете здоровее и сон станет крепче

Пока мы продолжаем праздновать и колдовать на кухне, наш организм получает серьезный удар от количества съеденного. Но весна не за горами, и о своем здоровье и стройности пора думать уже сейчас. Начнем с продуктов, которые категорически нельзя есть на ночь. Ну и днем их количество тоже стоит сократить. Специально для нас нутрициолог Яна Легеза составила список таких продуктов.
Продукты, которые нельзя есть на ночь
Жареное мясо, бекон, колбасы
Жирный, сложно перевариваемый продукт и активность желудка вызовет затруднения с засыпанием. Также аминокислота – тирозин – активирует деятельность мозга, что тоже плохо скажется на качестве сна. Копченость и дополнительная соль в колбасах могут дать утреннюю отечность.
Продукты junk food
То есть калорийная пища с низкой биологической ценностью и высоким содержанием жиров и сахара. К ним относятся: картошкам фри, бургеры, попкорн, чипсы и так далее.
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Десерты и мороженое
Сладости повышают уровень инсулина в крови, что не очень хорошо для ночного приема пищи. Все быстрые углеводы больше рекомендованы с утра.
Сухофрукты
Они содержат много сахара и клетчатки, что может вызвать вздутие кишечника. Это не даст хорошо заснуть.
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Макаронные, хлебобулочные изделия, пицца
Содержат глютен и крахмал, тяжелы для переваривания, повышают сахар в крови.
Бобовые
Вызывают вздутие кишечника и могут вызвать дискомфорт ночью.
Кофе, черный чай, алкоголь
Кофе негативно влияет на ваши биоритмы, ферменты, которые содержаться в чае вызывают беспокойство, а алкоголь не даст вам нормально выспаться.
Что можно съесть на ночь
Продукты, богатые аминокислотами. Они будут укреплять действие соматотропного гормона – мясо, рыба, яйца, морепродукты, овощи. Не часто можно каши, необработанные промышленно.
А здесь собраны рецепты детокс-супов, которые помогут очистить организм.
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