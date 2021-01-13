Не хочу стереотипных юмористических программ: Эллерт о знакомстве родителей с Мишиной

Александр Эллерт уже ответил, был ли секс на проекте. Остался еще один вопрос, которые волнует многих, почему победитель проекта "Холостячка" не познакомил Ксению Мишину с родителями.
В интервью программе "Зе Интервьюер" Эллерт отметил, что его родители живут на Донбассе и варианты знакомства по Skype или Zoom он не рассматривает.
"Я не хочу в первую встречу с женщиной, которую люблю, знакомить, как вот в этих стереотипных юмористических программах. Когда родители сидят в трусах, а потом случайно встают. Я не хочу", – объяснил избранник Мишиной.
Для Александра важно, чтобы встреча прошла вживую и он видел эмоции близких.
"Я хочу вживую. Я прекрасно понимаю, как будет реагировать мама, какой она живой человек, какая она активная. Я считаю, что живая встреча намного круче будет", – сказал Эллерт.
Ранее мы рассказывали, какие отношения у Александра Эллерта с Платоном.