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Девушка Андрея Рыбака прокомментировала его участие в "Холостячке"

7 января, 17:25

Элина Пелешенко

Девушка ответила на популярные вопросы

После участия в шоу "Холостячка" радиоведущий Андрей Рыбак вернулся к девушке Алине, с которой встречался до проекта. Об этом стало известно во время пост-шоу. Пара больше не скрывает, что они вместе. В Instagram Алина ответила на самые популярные вопросы об отношениях с Рыбаком.

Девушка рассказала, что они с Андреем знакомы десять месяцев. На вопрос, простила ли она Рыбаку участие в шоу "Холостячка" Алина ответила, что до проекта она виделись всего четыре раза и у них был только одно свидание. Чувства появились позже, когда проект уже шел. По словам девушки, если бы они начали встречаться раньше, то об участие в шоу и не шло бы речи.

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"Поменьше смотрите телевизор и не придумывайте подробности чужой личной жизни", – посоветовала Алина.

Также один из пользователей поинтересовался, что Андрей нашел в Алине и сказал, что Ксения лучше и популярнее. Девушка опубликовала совместное фото с Рыбаком и ответила, что популярность это не главное в отношениях.

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