Не на Бали: Ксения Мишина показала, где лучше всего отдохнуть зимой

"Холостячка" отправилась в Карпаты вместе со своим новым бойфрендом

Героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая недавно призналась, как скрывала свой новый роман, поделилась фотографией, сделанной на отдыхе в горах. Вместе с Александром Эллертом актриса отдохнула в Карпатах и даже занялась экстремальным спортом.

На своей странице в Instagram Мишина опубликовала фото, на котором она запечатлена стоя на сноуборде на снежном спуске.

Ксения Мишина

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"С чистейшим воздухом, паром изо рта, глинтвейном, с потрясающими снегопадами, сугробами, пейзажами, событиями и возможностями", – написала в посте Ксения.

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Она также призналась, что все же больше любит отдух у моря, на солнце.

Ксения Мишина и Александр Эллет встретили Новый год в Буковеле. Это их первое совместное путешествие после финала проекта "Холостячка".

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