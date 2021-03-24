Не похожа на себя: нашлись архивные фото Пугачевой, где ее вообще не узнать

В Сети появились фото певицы для Vogue, сделанные в 1999 году

В Сети были опубликованы фото Аллы Пугачевой, на которых она, как утверждают поклонники, совсем на себя не похожа. Архивные фото Примадонны, которая недавно показала новую прическу, появились на Instagram-странице aaa.magazine.

Эти кадры были сделаны для российского Vogue в 1999 году. Автором фотосессии выступил британский фотограф Робин Деррик, который позже стал креативным директором британского Vogue.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/aaa.magazine

На черно-белых фото Алла Борисовна позирует в черном берете и пальто, с мундштуком в руке. Многие пользователи Сети отметили, что на этих снимках певица не похожа на саму себя. Кто-то упомянул в комментариях интересный факт: оказалось, что эта фотосессия не понравилась Примадонне – всему виной непривычный образ.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/aaa.magazine Реклама

"Она же любит пышные прически, начесы, кудри, а тут прямые без объема", – объясняют подписчики в комментариях.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/aaa.magazine

Напомним, Сергей Соседов объяснил, почему Алла Пугачева стала популярнее Софии Ротару.