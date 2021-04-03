Нет предела шпагату: голая Анастасия Волочкова села на бочку

Известная балерина Анастасия Волочкова, которая недавно рассталась со своим загадочным любовником, вновь впечатляет. Звезда опубликовала в Instagram-аккаунте снимок, сделанный на улице, где, судя по снегу, еще достаточно прохладно.

И хотя теплая весна еще не наступила, впереди долгожданные весенние праздники. Заранее подготовить подарки для близких поможет наш календарь апрельских праздников-2021, где собраны самые интересные и крутые идеи.

На фотографии обнаженная Волочкова демонстрирует свой фирменный шпагат, сидя на деревянной бочке. Интимные места балерина прикрыла банными вениками.

Балерина Анастасия Волочкова / Фото: instagram.com/volochkova_art

"Просто прекрасный банный пятничный шпагатно-купельный вечер", – написала в посте Анастасия.

Читайте также: Анастасия Волочкова обнажилась у иконы святой (фото)

Она отключила возможность комментировать ее фото. Вероятно, звезду обижает постоянная критика ее фото в соцсети.

А вернуться после такого фото к реалиям можно, посмотрев новый выпуск YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь", в котором рассказывают о локдауне в Украине:

К слову, не так давно Анастасия Волочкова повторила свое скандальное фото на пляже.