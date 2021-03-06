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Сколько калорий в алкогольных коктейлях: какие напитки не отразятся на фигуре

6 марта, 16:45

Лилиана Григорак

И также о вариантах, где их меньше всего

Большинство людей подсчитывают калории в еде каждый день, забывая, что бокал вина или текилы по выходным тоже нужно учитывать. И "пустые" калории, которые привыкли называть алкоголем, – часто и являются причиной лишнего веса. Поэтому сегодня рассказываем, в каких коктейлях больше всего калорий, чтобы вы были внимательны на вечеринках. А какие можно пить и не толстеть.

Кстати, о вечеринках: если вы в поисках классных подарков под весеннее настроение для ваших родных, то воспользуйтесь нашим календарем. Потому что в нем десятки идей, которые можно воплотить не только на 8 Марта.

Скажите им до свидания

Если вы это читаете, то скоро забудете о существовании пятерки известных коктейлей, даже если они были вашими любимыми. Потому что одна из порций приравнивается к калориям целого ланча. "Пина колада" одна из них, потому что в порции на 200 мл – 526 калорий.

Следующий лот, который также не попадет на вечеринку – "Белый русский". Имеет 568 калорий на 235 мл, даже больше чем "Пина колада". "Май Тай" также из черного списка – 306 калорий на 145 мл коктейля и "Лонг-Айленд" около 400 калорий на порцию. И закрывает нашу подборку "нельзя" – мартини, но с шоколадом418 калорий на 74 мл.

А их выбирайте на вечеринке

Чтобы коктейль попал не в "черный список" (учитывая калории) выбирайте напитки с минимальным добавлением сахара или сиропа. Идеально подойдут:

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"Мартини" / Фото: Depositphotos

Не без советов для тусовщиков

Выходные скоро, вангуем, без коктейлей вы не обойдетесь. И не важно, что это будет: "Пина колада" или диетический "Космополитен". Вам следует помнить об алкогольных правилах: между коктейлями не забывайте пить обычную воду, она будет поддерживать водный баланс. А также о еде, выберите сбалансированные закуски. И главное – не пейте в одиночку!

Ранее мы рассказывали, что нашли в Киеве любимое шампанское Мадонны за 149 тысяч гривен.

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