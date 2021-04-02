Не пытайтесь это повторить: 5 домашних процедур, которые могут навредить

Домашние чистки лица, печени, антицеллюлитные массажи или "прогон" лимфы – занятия, весьма популярные в народе. Минимум, может результатом такого самолечения стать лишь легкое покраснение кожи или небольшое расстройство кишечника. А максимум – непоправимый, требующий длительного восстановления, вред здоровью.

Мы собрали ТОП-5 домашних "оздоровительных" чисток, доверять которые следует только специалистам. И спросили у наших экспертов, чем это может быть опасно.

1. Пилинг лица: вместо омоложения можно заработать ожог

Если после умывания содой или кофе (которое вы делали неоднократно) кожа действительно стала свежее, то это не значит, что следует самому браться за броссаж (пилинг жесткой щеткой) или кислотный пилинг. Сейчас без труда можно купить фруктовую кислоту в аптеке или еще проще – нанести на кожу лимонный сок. Но вы не знаете, какой будет реакция вашей кожи на тот или иной препарат. Кроме того, косметолог работает с кислотами, аккуратно следя буквально по секундам, чтобы для достижения должного эффекта сжигался только поверхностный слой кожи. Если передержать кислотный состав на лице, то можно заработать довольно серьезный ожог. А слишком усердный браш-пилинг жесткой щеткой может травмировать кожу, последствия – воспалившиеся царапины или ранки.

Дома используйте легкие пилинг-гели с натуральными компонентами / Фото: Depositphotos

Что думает косметолог?

Даже "безобидные" самостоятельные чистки небезопасны, особенно если вы никогда не были у косметолога, не знаете особенностей вашей кожи и склонны к аллергии. Заниматься самодиагностикой и экспериментировать со своей кожей не стоит, советует косметолог Юлия Евсюкова.

Выбрать правильную процедуру, тип пилинга и косметологические средства, которые подойдут именно вашему типу кожи, учесть индивидуальные особенности, может только специалист. Кроме того, у пилинга, как и любой процедуры, есть противопоказания. Поэтому самолечением заниматься не нужно, если же очень хочется сделать дома очищающую процедуру, то можно использовать не жесткие скрабы или кислоты, а легкие пилинг-гели с натуральными компонентами в составе.

2. Антицеллюлитный массаж: вместо подтянутой кожи можно заработать синяки

С помощью антицеллюлитного массажа улучшают кровообращение, тем самым избавляясь от "апельсиновой корки", выводят лишнюю жидкость и токсины из организма. Но делается такой массаж с помощью специальной техники, которой вы не владеете. Кроме того, покрытые "корочкой" участки на теле чаще всего расположены там, куда самостоятельно не дотянуться. А просить родных размять вам ягодицы или ноги скалкой для теста – идея плохая. Синяки, повреждение кожи, сосудов, воспалительный процесс – вот далеко не полный список такого самолечения.

Антицеллюлитный массаж / Фото: Depositphotos

3. Лимфодренажный массаж: разгон лимфы может обернуться интоксикацией и травмами кожи

Правильный лифмодренажный массаж устранит лишнюю межклеточную жидкость, поскольку она влияет на возникновение отеков и целлюлита. Но делать его самому или просить не профессионала также опасно, как и в случае с антицеллюлитным массажем. А неконтрлируемый "разгон" лимфы различными настойками или препаратами может обернуться отравлением и интоксикацией всего организма.

Что думает массажист?

Главное, о чем важно знать и помнить – выполнение антицеллюлитных процедур, в том числе и массажа, подбирается индивидуально под каждого, и делает это специалист. Массажист Татьяна Ронжина советует доверять свое тело только профессионалам.

Если вы беременны или кормите грудью, имеете проблемы со свертываемостью крови, то антицеллюлитный или лифодренажный массаж делать нельзя. При уже имеющейся сыпи или раздражении на коже тоже нельзя делать процедуру, вы усугубите состояние еще больше. Откажитесь от массажа также при легком недомогании, даже если температуры нет, то после массажа она может подняться. А стимулирование биоактивных точек тела у психически нездорового человека может вызвать непредсказуемую реакцию.

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Вообще любой массаж если и делать, то только у квалифицированного специалиста. И тем более, недопустимо самому покупать в аптеках и принимать какие-либо настойки или другие препараты, чтобы вместе с массажем усилить отток лимфы. Сбалансированный рацион, стабильный эмоциональный фон и здоровый образ жизни в целом помогут избежать застоя лимфы гораздо эффективнее и безопаснее, чем сомнительные народные советы.

4. Чистка печени, желчного пузыря: вместо очищения можно отравиться и попасть в больницу

Очищение печени и пузыря народными средствами – "плевое дело", интернет пестрит такими рецептами. Что только не предлагают: пить сок редьки, капустный рассол, подсолнечное масло, настои разных лекарственных трав. Если здоровая печень "переживет" такую чистку, то желчному пузырю, особенно если в нем камни, не понравится. А чистка различными травами, особенно зверобоем (это одно из гепатотоксичных растений), может закончиться острой печеночной недостаточностью. Чистка различными химикатами (некоторые "лекари" рекомендуют растворять печеночные жиры…керосином) – вообще без комментариев. Вместе с таким токсичным "лекарством" вы рискуете не просто получить интоксикацию, а еще растворить не только лишний жир, но также клеточные мембраны сосудов в головном мозге.

Травяной чай / Фото: Pixabay

5. Чистка кишечника: вы рискуете вымыть все полезное

После принятия слабительного или проведения очистительной клизмы ощущается легкость. И это воспринимается, как положительный лечебный эффект, но на этом он и заканчивается. Любые слабительные травки, свечи, клизмы могут навредить. Такие бесконтрольные чистки снижают перистальтику кишечника, нарушают микрофлору, вымывают минералы (магний, калий и т.д.), страдает нервная система и внутренние органы. Поэтому чтобы не чистить, просто не "загрязняйте" свой организм вредными продуктами, алкоголем, никотином и дружите со спортом.

Что думает диетолог/психолог?

Разными народными чистками мы можем спровоцировать в организме различные воспалительные процессы, и вместо желаемого облегчения придется долго восстанавливаться. Диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн отмечает, что здоровая печень вообще не нуждается в чистках.

Процесс самоочищения печени и желчного пузыря может иметь печальные последствия для здоровья. Особенно если в желчном пузыре есть камни (вы можете об этом не знать): популярные народные методы, такие как питье растительного масла и лежание на теплой грелке могут спровоцировать движение камней. В итоге вы рискуете сразу попасть на стол к хирургу.

Печень чистить вообще не надо, этот орган (конечно, если печень не поражена гепатитом или циррозом) прекрасно справляется со своим функциями.

А самостоятельная чистка кишечника как различными слабительными травами, так и с помощью клизмы может вызвать длительную диарею, нарушить микрофлору кишечника. Не говоря уже о ом, что вы можете травмировать саму слизистую оболочку. Поэтому, нужны ли вам вообще "очистительные" процедуры и если да – то какие именно, наверняка скажет только врач.

Напомним, что ранее мы писали о том, как нельзя очищать организм от токсинов.