Не рассолом единым: 4 небанальных рецепта от похмелья

Как избавиться от похмелья? Это один из самых популярных запросов в интернете во время новогодних празднований. Кто-то предпочитает народные методы, а кто-то – бежит в аптеку. "Сегодня" собрал четыре лучших рецепта, которые спасут от плохого самочувствия после громких и затяжных новогодних гуляний. Что съесть и выпить, кроме рассола – далее в материале.
Безалкогольная Кровавая Мэри
После алкоголя организм нуждается в жидкости и витаминах, поэтому томатный сок – удачный выбор для похмельного утра. Если же хочется более изысканного вкуса, то приготовьте коктейль Кровавая Мэри, но без спиртного.
Вам понадобятся:
- томатный сок
- лимонный сок,
- капля вустерского соуса,
- чайная ложка соли и молотый перец.
Поклонники остренького могут добавить немного Табаско. Напиток лучше подойдет со льдом.
Экзотический детокс-тоник
Если же на утро хочется вернуть ощущение легкости, которое было до застолья, попробуйте детокс-тоник.
Вам понадобится:
- ананас,
- кокос,
- лайм
- мята.
Коктейль, полный ферментов, сразу улучшит пищеварение. А еще цитрусовые способствуют очищению печени. Смешайте ингредиенты в блендере или с помощью соковыжималки. Перед подачей напиток лучше процедить.
Антипохмельный имбирный чай
Он выведет токсины и спасет от тошноты. Поэтому, когда чувствуете себя плохо после удачного вечера, нарежьте или натрите корень имбиря, добавьте лаймового сока и меда. Стаканчик пряного напитка и вас спасено.
Овощной суп на итальянский манер
Когда во время похмельного утра хочется не только пить, но и перекусить, то попробуйте овощной суп на итальянский манер. Рецепт шефа Марко Черветти. Блюдо в свое время изобрели в Неаполе и по сей день ценят за то, что улучшает состояние и настроение на следующий день после праздника.
Рецепт супа:
- Испеките баклажан. Пусть остынет. Затем руками снимите с него кожицу, нарежьте мякоть небольшими кусочками. Добавьте консервированные томаты и измельчите эту смесь блендером.
- В кастрюле разогрейте оливковое масло, бросьте раздавленный зубчик чеснока, мелко нарезанную брокколи. Обжарьте, добавьте оливки, затем каперсы и протушите.
- К овощам подмешайте томатно-баклажанную смесь и овощной бульон.
- Посолите, поперчите, добавьте душицы (она же орегано) и доведите до кипения. Лечебный суп готов!
Оставайтесь энергичными и бодрыми даже после шумных гуляний.
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