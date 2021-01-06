Не только "Грэмми": какие фильмы, премии и фестивали перенесли из-за пандемии

Сегодня стало известно, что церемонию награждения престижной музыкальной премией "Грэмми" перенесли с конца января на 14 марта этого года. И, как вы уже поняли, причина всему – пандемия COVID-19, которая пока не собирается отступать.
Сегодня.Lifestyle собрали все кинопремьеры, фестивали, церемонии вручения премий и другие культурные мероприятия, которые были перенесены из-за распространения COVID-19.
Фильмы
Премьеры многих фильмов должны были состояться еще в 2020 году, но пандемия внесла коррективы и теперь некоторые киноновинки мы увидим не просто в этом году, а даже в следующем и еще через несколько лет.
"Не время умирать"
Фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" должен был выйти на экраны еще в ноябре 2020 года, однако премьера была перенесена на апрель этого года.
"Матрица"
Премьера четвертого фильма серии "Матрица" с Киану Ривзом вместо 21 мая 2021 года перенесена на целый год вперед – 1 апреля 2022 года.
"Аватар"
Фильм "Аватар-2" выйдет в конце 2022 года, "Аватар-3" – в конце 2024 года, "Аватар-4" мир увидит в 2026 году, а "Аватар-5" – в 2028.
"Звездные войны"
Очередные фильмы эпопеи "Звездные войны" выйдут в 2023, 2025 и 2027 годах.
"Человек паук 3"
Премьера третьей части новой истории о Человеке-пауке должна выйти на экраны 17 декабря 2021 года.
"Тихое место 2"
Вторая часть хоррора "Тихое место" должна была выйти на экраны в сентябре 2020-го, однако зрители увидят ее уже 23 апреля этого года.
"Топ Ган: Мэверик"
Фильм "Топ Ган: Мэрэвик", где в главной роли – Том Круз, зрители смогут увидеть в июле 2021 года.
"Последняя дуэль"
Фильм "Последняя дуэль" с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком должен был появиться на экранах в декабре 2020-го, однако премьеру перенесли на 15 октября этого года.
"Миньон: Грювитация"
Премьера мультфильма про очаровательных желтых чудиков "Миньйон: Грювитация" должна была состояться 11 июня 2020 года, однако теперь мы увидим миньонов только этим летом.
Премии
Пандемия коснулась и крупных ежегодных событий, в том числе и церемоний награждения престижными премиями в мире музыки и кино.
"Оскар"
Церемония вручения премии "Оскар" впервые за 40 лет была перенесена из-за пандемии COVID-19. Первоначальная дата для проведения "Оскара" была 28 февраля, однако теперь 93-я церемония награждения пройдет 25 апреля этого года.
"Золотой глобус"
Кинопремия "Золотой глобус" состоится 28 февраля, хотя изначально ее проведение планировалось на январь.
BAFTA
Церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) перенесли с 14 февраля на 11 апреля этого года.
"Грэмми"
Как мы уже писали, церемония вручения "Грэмми" запланирована на 14 марта этого года.
Фестивали и конкурсы
Пандемия разрушила планы и расстроила многих поклонников различных фестивалей (и конкурсов), проведения которых планировалось в прошлом году.
"Евровидение"
Песенный конкурс "Евровидение" так и не состоялся в 2020 году. Вместо этого все участники спели онлайн на большом концерте для зрителей. Известно, что все конкурсанты, которых выбрали в прошлом, в этом году также представят свои страны. Будем надеяться, что конкурс не отменят!
Sziget
Знаменитый музыкальный фестиваль Sziget, который ежегодно проходит в Венгрии, был перенесен. Организаторы обещают, что в этом году фестиваль все же пройдет по плану.
UPark Festival
Украинский музыкальный фестиваль UPark также не состоялся в 2020-м. По словам организаторов события, UPark пройдет в этом году, а именно с 9 по 11 и 13, 14, 15, 18 июля. Все приобретенные билеты в 2020 году остаются действительными и в этом году.
Atlas Weekend
Еще один масштабный украинский музыкальный фестиваль – Atlas Weekend перенесли с прошлого на этот год из-за пандемии COVID-19. Фестиваль пройдет с 6 по 11 июля, все билеты остаются действительными.
Comic Con Ukraine
Фестиваль любителей комиксов Comic Con Ukraine, как и остальные вышеупомянутые события, был перенесен на этот год. Он пройдет 4 и 5 сентября, в Киеве, на Арт-заводе "Платформа".
Ранее мы делали подборку самых ожидаемых кинопремьер в 2021 году.