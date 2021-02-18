Некролог. Андрей Мягков – актер, художник, однолюб и "душа" новогодней ночи

Сегодня, 18 февраля, умер известный актер Андрей Мягков. Ему было 82 года. Наибольшую популярность и любовь публики артист получил благодаря своим ролям в фильмах "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром", без которого не обходилась ни одна новогодняя ночь.

Андрей Васильевич Мягков родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 1938 году в интеллигентной семье. Пережил блокаду Ленинграда. Мать Мягкова, Зинаида Александровна, работала инженером-механиком в Ленинградском полиграфическом техникуме, а отец актера, Василий Дмитриевич, был кандидатом технических наук, трудился в этом же техникуме заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Андрей Мягков / Фото: facebook.com/chekhovmht

После школы будущий актер еще не знал, что свяжет свою жизнь с театром и кино. Мягков учился в химико-технологическом институте, где играл в студенческом драмкружке. Однажды на спектакль, где играл молодой Мягков, пришел один из педагогов Школы-студии МХАТ, который заметил Андрея Васильевича и прислал ему приглашение на вступительные экзамены.

Однокурсниками Андрея Мягкова были Ирина Мирошниченко, Вера Алентова, Владимир Меньшов и Анастасия Вознесенская, которая позже стала супругой Андрея Васильевича и главным человеком в его жизни.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская / Фото: Скриншот из видео

По окончании учебы в 1965 году актер стал служить в "Современнике". Среди ролей — Актер в "На дне", Редедя в "Балалайкине и К", Адуев-младший в "Обыкновенной истории". Параллельно он играл во МХАТе Треплева в "Чайке" Бориса Ливанова, а в 1977 году принял приглашение Олега Ефремова перейти в Художественный театр.

"Его талант вобрал в себя черты мхатовской актерской школы — сочувствие к людям, понимание жестокости жизни и юмор, способный примирить человека с миром", – писали критики о Мягкове.

Вероятно, именно эти качества обеспечили успех и его ролям в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж" и многих других.

Андрей Мягков / Фото: facebook.com/chekhovmht

Пик славы Мягкова пришелся на 70-80-е годы прошлого века. Однако в его арсенале есть немало других блистательных ролей, как, например, роль "дяди Миши" в комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" и образ стареющего провинциального актера в киноленте "Кто приходит в зимний вечер...".

Когда "Ирония судьбы" вышла в прокат, Андрея Мягкова, по опросу журнала "Советский экран", признали лучшим актером года и присудили Госпремию СССР.

"У меня ко всему в жизни такое отношение: все, что "пере" — все плохо. Когда в картах перебор в очко, когда играют, — это плохо. Когда перебор в чувствах. Во всем в нашей жизни перебор, это плохо. Мне кажется, с "Иронией судьбы" случился перебор. Я перестал любить этот фильм и не очень понимаю зрителей, которые смотрят это по двадцать раз", – говорил Мягков.

Андрей Мягков / Фото: Instagram

Актеру претило современное кино "без души" с драками и экшеном – поэтому он и почти перестал сниматься в фильмах. Не нравились ему и бесконечные светские мероприятия.

"Понимаете, когда кичатся украденными деньгами, или когда в нищей стране хвастают, может быть, даже праведно заработанными — по-моему, это неприлично, и зачем же я буду в этом участвовать?" – объяснял Мягков.

Актерство было не единственным талантом Мягкова. Андрей Васильевич писал детективные романы и увлекался портретной живописью. Он написал портреты Олега Ефремова, Михаила Горбачева и Галины Волчек.

Андрей Мягков / Фото: Скриншот из видео

Андрей Мягков был женат один раз и на всю жизнь, что довольно нетипично для артистической среды. Со своей супругой Анастасией Вознесенской он познакомился во время учебы. По словам Мягкова, это была любовь с первого взгляда. Они поженились в 1963 году, детей у пары не было.

В последние годы Андрей Васильевич и Анастасия Валентиновна не выходили на сцену, не давали интервью, жили уединенно, посвящая себя друг другу.

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