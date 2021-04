Несколько дней истекала кровью: Шэрон Стоун рассказала о жутком аборте в 18 лет

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун, которая показала редкое фото со своими детьми, поделилась с миром откровенными историями своей жизни. 63-летняя звезда выпустила книгу мемуаров The Beauty of Living Twice, где призналась, что сделала аборт в 18 лет.

Так, во время учебы в колледже Шэрон забеременела от своего парня. Она не стала рассказывать о случившемся ни семье, ни друзьям и решила сделать аборт.

Шэрон Стоун впервые рассказала об инсульте / Фото: instagram.com/sharonstone

Для этого будущая звезда поехала в клинику в штат Огайо, поскольку не могла сделать это в родной Пенсильвании. В то время Шэрон была напугана.

"Это был секрет, и мне некому было рассказать. Я сидела в своей комнате и несколько дней истекала кровью. Я была ослаблена и напугана", – поделилась звезда.

Актриса добавила, что тогда пережила страшную боль из-за сексуальной неопытности – она не понимала, что может забеременеть.

