Главные свадьбы 2020 года, которые запомнились

Вспоминаем, кто из звезд связал себя узами брака

Несмотря на то, что 2020 год внес коррективы в жизнь каждого человека, звездных свадеб в такой сложный год хватало. Кто-то устроил пышное торжество, кто-то в кругу близких. Журналисты программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" решили вспомнить, кто из звезд пошел под венец в прошлом году.

Виктор Павлик

Свадьба певца с 25-летней Екатериной / Фото: instagram.com/repyahovakate

В мае 2020 года певец Виктор Павлик женился на своем концертом директоре Екатерине Репяховой, которая младше него на 29 лет. Пара только расписалась в ЗАГСе, а большое торжество пришлось отменить из-за смерти младшего сына артиста. Жена певца уже рассказала, что пара планирует сыграть свадьбу осенью 2021 года.

Sonya Kay

Sonya Kay и Олег Петров

Из-за смерти близкого человека пришлось отменить громкую свадьбу и племяннице Софии Ротару Sonya Kay. У девушки умер отец. Соня и ее избранник хоккеист сборной Украины Олег Петров просто расписались и просто посидели в тихом семейном кругу.

Анна Седокова

Анна Седокова и Янис Тимма / Фото: Telegram-канал Антиглянец

Реклама

В третий раз вышла замуж певица Анна Седокова. 37-летняя певица и ее 28-летний бойфренд Янис Тимма узаконили свои отношения в сентябре 2020 года. Пара не делилась подробностями торжества.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: Виктор Распутин

Женился в 2020 году и ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук на своей избраннице Кристине Горняк. Звездная свадьба прошла в роскошном ресторане под Киевом, а молодоженов и гостей развлекала Верка Сердючка.

Григорий Чапкис

/ Фото: instagram.com/gregory_chapkis

Самая неожиданная свадьба 2020 года. В эфире проекта "Танців з зірками" хореограф Григорий Чапкис признался, что женился на избраннице, которая младше него на 52 года. О жене хореографа известно только что ее зовут Людмила и она ровесница внучки Григория Николаевича.

Ранее мы рассказывали, что Памела Андерсон вышла замуж за охранника.