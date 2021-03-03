Невероятная находка в старом доме удивила строителя (фото)

Он записал видео в TikTok и рассказал о всех подробностях

35-летний строитель из Эдинбурга (Шотландия) Крэг Херриган вместе с коллегой делал ремонт в частном доме и обнаружил под полом сюрприз – послание и бутылку виски.

В послании говорилось: "Джек и Мэй жили здесь с тремя детьми и собакой. Ремонт на кухне произведен в апреле и мае 2001 года. Всего вам наилучшего и выпейте за нас!". К записке была приложена бутылка виски.

Крэг записал в TikTok видео и рассказал, что это одна из самых необычных находок, которые попадались ему за время работы.

"Мы находим много разных вещей: пачки из-под сигарет, упаковки от сладостей. Больше всего мне нравится находить газеты. Многие из них до сих пор можно прочесть", – пояснил он.

Мужчина передал записку и бутылку хозяйке дома.

"Я позвал заказчицу, чтобы показать находку. Она сказала, что это старый дом ее родителей, а записку написал ее отец", – добавил Херриган.

Читайте также: Пара начала ремонт в старом доме и нашла там загадочный тайник (фото)

Напомним, Джорджия Уокер и Джеймс Моррис из английского города Малверн делали ремонт в старом доме, который купили в 2017 году, и неожиданно открыли тайну восьмидесятилетней давности. Британцы нашли письма, датированные 1943 годом.

Кроме этого, случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.