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Невнимательный мастер сделал девушке татуировку с досадной ошибкой (видео)

12 января, 15:28

Владимир Грисюк

Он случайно пропустил одну букву в надписи

Американка из Нью-Мексико решилась сделать себе татуировку, однако ей не повезло с тату-мастером. Дело в том, что вместо слова "Сила" ("Strength" на английском) девушке выбили "Stength", то есть пропустили одну букву. Соответствующее видео опубликовала ее сестра на своей странице в TikTok.

Мастеру пришлось срочно все исправлять и вписывать недостающую букву в уже готовую татуировку.

@jazmynmelero

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DONT BE SAD GO GET A TATTOO – Delaney Bailey

Клиентка осталась недовольна работой мастера. Зато ее сестра изрядно повеселилась, а затем опубликовала короткий ролик под песню со словами "Не грусти, набей тату".

Напомним, ранее мы рассказывали о 35-летнем Сильвене Хелене, которого из-за татуировок и пирсинга уволили из детского сада. На мужчину с необычной внешностью пожаловались родители трехлетнего ребенка.

Смотрите видео: неудачные тату звезд

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Кроме этого, 20-летняя британка Нэнси Андерсон после посещения тату-салона заразилась опасной инфекцией.

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видео США татуировка

Источники: Сегодня , tiktok.com/@jazmynmelero

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