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51-летняя Дженнифер Лопес похвасталась сочными формами в откровенном платье

6 марта, 12:58

Инна Петрова

Певица снялась для рекламы собственного бренда

Дженнифер Лопес, которая недавно честно призналась, делала ли "инъекции молодости", показала свою фигуру в очень откровенном наряде. 51-летняя певица снялась для рекламы своего обувного бренда JLO Jennifer Lopez, выступив в качестве модели.

Для сьемки Джей Ло надела короткое черное платье с многочисленными вырезами. Она также примерила пару обуви на шпильке, а волосы собрала в высокий пучок.

Несколько фотографий певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

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Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

Сколько стоит обувь от Дженнифер Лопес

Обувь от Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

Босоножки, которые Лопес показала на фото, называются Torrie Sandal. Их стоимость составляет 80 долларов. А это значит, что дизайнерскую обувь от знаменитости, с трендовыми ремешками и стразами, можно приобрести по весьма демократичной цене.

Женщина оценит подарок в виде обуви. Но если вы хотите подготовить на 8 Марта что-то более интересное и оригинальное, посмотрите классные идеи в спецтеме календарь подарков. Там вы точно найдете много крутых предложений.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес анонсировала запуск собственного бренда косметики.

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