Никаких оргий и мужиков: подруга голых украинок из Дубая объяснила, зачем они туда поехали

По словам девушки, ее подруги поехали в Дубай на уикенд и оплатили свой отдых сами

Приятельница украинок, которые были замечены полностью обнаженными на балконе одного из отелей в Дубае, объяснила, зачем девушки полетели в ОАЭ, а также кто оплатил им отдых.

Девушка по имени Валерия, которая знакома с моделями, опубликовала в Instastories сообщение, где объяснила, что ее подруги поехали в Дубай для фотосессии и не имеют ничего общего с эскортом, как предполагают многие пользователи Сети.

"С ними поехал фотограф и организатор этой вечеринки. Да, они все согласны сниматься ню! Не больше. Почему ни организаторы, ни девушки не изучили законы страны, в которую едут, вопрос. На фото, как вы заметили, нет мужиков, нет никаких оргий, и тем более арабов", – пишет Валерия.

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Скриншот: соцсети

Также девушка уточнила, что модели оплатили отдых в Дубае сами, и пребывание там им никто не оплачивал.

Скриншот: кадр из видео на YouTube

Ранее мы писали, что СМИ нашли имена некоторых девушек, которые снимались обнаженными на балконе.