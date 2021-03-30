Nike подал в суд на создателей кроссовок Air Max с человеческой кровью

Пока бренд Guess обвиняют в плагиате, рэпер Lil Nas и лейбл MSCHF выпустили собственные кроссовки Nike. Назвали их Satan Shoes ("сатанинские кроссовки"), украсили пентаграммой и добавили в подошву капельку… человеческой крови. Вот только спросить разрешения у Nike творческий дуэт не решился. Теперь спортивный гигант возмущен и уже подал на них в суд. Об этом сообщает BBC.
"Дьявольские" кроссовки задумывались как новая модель легендарных Nike Air Max '97. Всего в продажу поступило 666 пар, цена одной — 1018$. Такая сумма никого не смутила: в первый же день Lil Nas и MSCHF заявили, что вся линейка распродана. Свою пару успели отхватить даже некоторые селебрити — например, скандальная Майли Сайрус.
Но пока 666 человек радовались обновкам, других они возмутили. На Nike посыпался шквал критики и обвинений в богохульстве. Бренд отреагировал оперативно — опроверг свое участие в разработке кроссовок и подал на MSCHF в суд. В иске компания потребовала прекратить использовать логотип Nike и обвинила лейбл в нанесении репутационного ущерба.
Рэпер Lil Nas поддержал хайп и выложил видео на свой YouTube-канал под названием Lil Nas X Apologizes for Satan Shoe ("Lil Nas X извиняется за сатанинские кроссовки"). Правда, извинений там не оказалось — только фрагмент из клипа Montero (Call Me By Your Name). Скандальная обувь стала своеобразным мерчем к нему. В музыкальном видео рэпер спускается на пилоне в ад, чтобы станцевать приватный танец на коленях у дьявола.
Интересно, что MSCHF не впервые обыграл религиозную тематику. Ранее арт-коллектив презентовал "Jesus Shoes", которые вместо крови содержали капли святой воды. Несмотря на то, что "кроссовки Иисуса" тоже вышли под брендом Nike, тогда это никого не смутило.
Напомним, недавно мы проверяли, есть ли в клипе Насти Каменских масонские символы.