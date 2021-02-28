Никита Добрынин и Даша Квиткова показали фото в постели

Совсем недавно главный герой романтического реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин и его возлюбленная Даша Квиткова рассекретили пол ребенка – они ждут мальчика. Но некоторые поклонники пары уверены, что у Даши родится двойня.

Все из-за свежего фото, которое Квиткова опубликовала в своем Instagram-профиле. Пользователям показалось, что живот у девушки слишком большой.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/kvittkova

На черно-белом снимке супруги позируют в постели. Никита обнимает свою беременную жену, прижимаясь к ней.

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"Кажется, что у вас двойня. На 20 недель такой большой живот уже", – написал кто-то из поклонников пары. На что супруга "Холостяка" ответила весьма загадочно: "То ли еще будет".

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Ранее Даша Квиткова призналась, что хоть и планировала забеременеть, тот факт, что она ждет малыша, был для нее неожиданным.

"Мы хотели этого. Поэтому я стала посещать всех врачей задолго до и закрывать вопросы, которые меня тревожили. Как мы знаем, во время беременности многие болячки, на которые мы закрываем глаза, обостряются", – рассказала Даша.

А недавно обнаженный Никита Добрынин показал фото с беременной женой.