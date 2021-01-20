Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут ребенка: первое фото

Звезды "Холостяка-9" Никита Добрынин и Даша Квиткова, которые сейчас отдыхают на Мальдивах, впервые станут родителями! Об этом Дарья сообщила в своем Instagram, опубликовав изумительное фото с отдыха на острове.

На снимке Дарья Квиткова позировала в купальнике телесного цвета, а Никита Добрынин присел перед ней на колено и поцеловал округлившийся животик.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин станут родителями / Фото: instagram.com/kvittkova

Реклама

"Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь", – написала Даша Квиткова.

В Instagram Никиты Добрынина появилось точно такое же фото.

"Наша огромная радость и маленькое чудо", – написал герой "Холостяка-9".

Ранее модель рlus-size Эшли Грэм засыпала Instagram своими голыми фото во время беременности.