Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут ребенка: первое фото

Звезды "Холостяка-9" Никита Добрынин и Даша Квиткова, которые сейчас отдыхают на Мальдивах, впервые станут родителями! Об этом Дарья сообщила в своем Instagram, опубликовав изумительное фото с отдыха на острове.
На снимке Дарья Квиткова позировала в купальнике телесного цвета, а Никита Добрынин присел перед ней на колено и поцеловал округлившийся животик.
"Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь", – написала Даша Квиткова.
В Instagram Никиты Добрынина появилось точно такое же фото.
"Наша огромная радость и маленькое чудо", – написал герой "Холостяка-9".
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