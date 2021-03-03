Добрынин об участии в российском "Холостяке": Это история не о политике, а о любви

Никита Добрынин впервые прокомментировал, что стал ведущим российского проекта "Холостяк" с Тимати. В Instagram он опубликовал пост.



Герой девятого сезона украинского "Холостяка" признался, что мечтал с детства работать на телевидении.

"Я мечтал о телевидении, потому что мне нравится создавать программы, которые по-доброму развлекают и радуют людей. Однажды, участие в таком проекте решило и мою собственную судьбу", – написал Добрынин.



Телеведущий отметил, что благодаря украинскому "Холостяку" он встретил там Дашу, свою жену и маму будущего сына.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Случайно или судьба, но мы безумно счастливы, что нашли друг друга. Не то чтобы мы этим кичимся, но мы третья пара в мире, которая осталась вместе после проекта. Это уникальная ситуация для шоу за всю историю его создания!" – написал Никита.

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Добрынин признался, что благодаря тому, что они с Дашей стали одной из немногих пар, которые остались вместе, его пригласили стать ведущим российского "Холостяка". Такое предложение было для него неожиданным и он долго думал, стоит ли соглашаться.

Никита Добрынин и Тимати / Фото: Instagram

"Согласился. Я понимал, сколько артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию. А еще я понимал, что хочу, чтобы в мире было больше любви и веры в то, что все возможно. Наша история с Дашей – это история которой важно делиться. И здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви. Мне важно, чтобы вы это услышали от меня", – написал Никита.