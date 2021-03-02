Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка"

Если вчера возникал вопрос, что Никита Добрынин делал на съемках российского шоу "Холостяк", то сегодня ответ получен. Герой украинского "Холостяка" стал ведущим российского проекта.

В Instagram на официальной странице проекта сообщили, Никита Добрынин будет помогать герою российского "Холостяка" Тимати найти свою любовь на шоу.

Никита Добрынин и Тимати / Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official

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"В этом проекте я знаю все до мелочей, знаю, как поступить лучше, что подсказать холостяку, направить его в каких-то моментах, как его поддержать — что крайне важно! Холостяку очень нужна поддержка на проекте", — цитирует слова Добрынина одно из российских изданий

Напомним, Никита Добрынин сам был участником "Холостяка -9". В финале он выбрал Дашу Квиткову. Хоть многие и не верили в их союз, но они стали единственной парой в истории украинского "Холостяка", которая поженилась по завершении проекта. Вскоре у пары родится первенец.

Ранее мы рассказывали историю любви Никиты Добрынина и Даши Квитковой.