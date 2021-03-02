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Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка"

2 марта, 15:16

Элина Пелешенко

Украинский ведущий будет помогать Тимати построить отношения на проекте

Если вчера возникал вопрос, что Никита Добрынин делал на съемках российского шоу "Холостяк", то сегодня ответ получен. Герой украинского "Холостяка" стал ведущим российского проекта.

В Instagram на официальной странице проекта сообщили, Никита Добрынин будет помогать герою российского "Холостяка" Тимати найти свою любовь на шоу.

Никита Добрынин и Тимати / Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official

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"В этом проекте я знаю все до мелочей, знаю, как поступить лучше, что подсказать холостяку, направить его в каких-то моментах, как его поддержать — что крайне важно! Холостяку очень нужна поддержка на проекте", — цитирует слова Добрынина одно из российских изданий

Напомним, Никита Добрынин сам был участником "Холостяка -9". В финале он выбрал Дашу Квиткову. Хоть многие и не верили в их союз, но они стали единственной парой в истории украинского "Холостяка", которая поженилась по завершении проекта. Вскоре у пары родится первенец.

Ранее мы рассказывали историю любви Никиты Добрынина и Даши Квитковой.

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тимати холостяк Никита Добрынин

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