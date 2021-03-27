Никиту Добрынина в российском "Холостяке" заменили другим ведущим

В начале марта стало известно, что Никита Добрынин принял участие в российском "Холостяке". В Сети на это отреагировали неоднозначно: кто-то поздравлял Никиту, а кто-то осуждал, за съемки в России.
Однако после выхода двух эпизодов романтического реалити, стало известно, что Добрынина заменили другим ведущим. Из-за того, что он заразился коронавирусом, ему пришлось покинуть работу в "Холостяке". Это произошло в ноябре прошлого года, как раз в то время, когда проходили съемки шоу.
Вскоре его заменили другим ведущим. Им стал российский актер и ведущий Михаил Белянин. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал фото с главным героем сезона – Тимати.
В Сети эту информацию восприняли позитивно. "Миш, ну все... вопрос "смотреть или нет" отпадает", "Миша, включили тв, чтобы не пропустить!", "Лучшая новость", – пишут в комментариях.
Читайте также: Никита Добрынин – ведущий российского "Холостяка": как отреагировали в Сети
Напомним, Никита Добрынин сам был участником "Холостяка-9". В финале он выбрал Дашу Квиткову. Хоть многие и не верили в их союз, но они стали единственной парой в истории украинского "Холостяка", которая поженилась по завершении проекта. Вскоре у них родится первенец.
Ранее мы также писали, что герой российского "Холостяка" заявил о закрытии шоу.
Новости на эту же тему:Сравнивают с украинским и ругаются на Тимати: в Сети обсуждают новый сезон российского"Холостяка" Участницу "Холостяка" и победительницу конкурса красоты обвинили в эскорте. Она подала в суд Надин из "Холостяка" рассказала об отношениях с экс-участником "Холостячки" Евгением Ковтуненко