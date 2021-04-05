Никому ничего не должна: Злата Огневич отреагировала на скандал вокруг ее декольте и гимна

На минувшей неделе в Киеве состоялся футбольный матч между сборными Украины и Казахстана. Национальный гимн Украины перед игрой исполнила Злата Огневич, которая призналась, есть ли у нее бойфренд. В соцсетях певицу раскритиковали за выбор наряда.

На стрибуне НСК "Олимпийского" Огневич появилась в длинном белом платье с объемными рукавами и смелым декольте. Многие сочли такой аутфит неуместным.

"Петь гимн нужно в скромной одежде", "Наряд как для корпоратива", "Все ок, но почему она была такая голая?", – обрушились на Злату со своими комментариями пользователи сети.

Кто-то вовсе не скупился на высказывания и заявил, что нужно "заканчивать с практикой женского исполнения гимна".

Скриншот: instagram.com/uafukraine

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В Instagram-профиле певицы вскоре появился ответ на критику. Огневич пишет, что она никому ничего не должна.

"Женщина-это не сексуальний объект, а в первую очередь – личность. В нашей стране женщинам постоянно надо бороться за место под солнцем, проявлять силу характера, при этом быть любящей мамой, любимой, а для кого-то музой. Я считаю, мы никому и ничего не должны.

Все эти ограничения, установки, которые декларировались годами – только загоняют в рамки и порождают еще больше комплексов среди женщин. Мы такие, какие есть. Когда каждый день собираемся на работу, воспитываем детей или развиваем свой бизнес", – написала в посте Злата Огневич.

Поклонники поддержали артистку, отметив, что она очень талантливая и смелая. "Я согласен с вами", "Не обращайте внимания! Вы большая молодец", "Злата, смелых не любят, а особенно женщин", – пишут в комментариях.

Ранее Злата Огневич ужаснулась состоянием детских больниц.