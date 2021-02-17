Никто не может разгадать тайну оптической иллюзии с головой оленя (фото)

Американка Дженни Макмиллан из Хантингтона (США) наблюдала за стадом белохвостых оленей, которые пришли на задний двор ее дома в поисках еды, и заметила необычную оптическую иллюзию.

На снимке, который женщина опубликовала в Facebook, видно, что голова и шея одного оленя торчит из-за ствола дерева. Однако куда в таком положении исчезло его туловище? Это так и оставалось загадкой.

"Понятия не имею, как сделать так, чтобы на фото пропало туловище. Это просто было снято в нужный момент", – отметила Дженни Макмиллан.

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Фото: Facebook | JENNY MCMILLAN

Пользователи Сети начали предлагать различные варианты. Одни юзеры предположили, что животное стоит на передних копытах, подняв задние высоко вверх.

Фото: Facebook | NATHAN ANDREWS

Другие пошутили, что у этого олень просто слишком короткое туловище.

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Фото: Facebook | STEPHANIE NICOLE FERGUSON

В итоге комментаторы так и не смогли понять, что могло привести к такому необычному результату.

Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто бы завис над океаном.

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Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.