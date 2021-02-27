NK и Полякова поцеловались в шестом выпуске "Маски"

Во время выступления одного из участников звездные детективы не сдержали эмоций

Оля Полякова и NK | Настя Каменских закружились в страстном танго в новом выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина". Во время выступления загадочного Буряка звездные детективы пустились в пляс, не сдерживая эмоций. Выглядело это впечатляюще.

В эту субботу Буряк исполнил известную композицию Jose Feliciano, Ewan McGregor & Jacek Koman – El Tango de Roxanne. Настя Каменских тут же встала со своего кресла и подошла к Андрею Данилко, чтобы пригласить его на танец. Но он отказал певице. А вот Оля Полякова подыграла красотке NK.

Оля Полякова и NK

Скриншот из видео

Вместе они зажгли зал "Маски", заворожив своими движениями DZIDZIO и Олега Винника.

Оля Полякова и NK

Скриншот из видео

Но это не весь сюрприз от певиц. Позднее Настя и Оля поцеловались! Это произошло после выступления Носорога, когда звездные детективы обсуждали, кто где сидит.

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Полякова сказала, что была бы не против, если бы между ней и Каменских не сидел DZIDZIO. "Мы бы уже сплелись в поцелуе", – прокомментировала она.

Оля Полякова и NK

Скриншот из видео

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Обе исполнительницы для шестого эфира выбрали потрясающие наряды: Каменских надела желтое длинное платье с открытыми плечами и перьями, а Полякова – черно-белое мини с поясом.

Настя Каменских

Фото: instagram.com/kanalukraina

Оля Полякова

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что в минувшую субботу Олег Винник признался, что завидует Потапу из-за Насти Каменских.