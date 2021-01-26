Ногти 30 см и шлем ручной работы: на шоу "Маска" покажут самого эффектного персонажа – Бабку

Для создания костюма роскошного и яркого персонажа шоу "Маска" художники по костюмам заказывали материалы из-за рубежа. Совсем скоро в эфире самого зрелищного и загадочного проекта Украины появится Бабка, а зрителям и звездным детективам придется отгадать – кто скрывается за ее маской.

Напомним, что недавно стало известно имя пятого звездного детектива "Маски", который скрывался за образом Буйвола. Кто это был – мы писали здесь.

Бабка / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

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"Наша Бабка – очень фэшн. Когда я ее выдумывала, мне хотелось, чтобы она была секси. Мне кажется, что мы справились. Ее бандаж, кожу рептилии и все материалы заказывали за рубежом", – рассказала о героине "Маски" Леся Патока.

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Она призналась, что шлем Бабки отливали самостоятельно, выкладывали каждый камешек своими руками. Очень необычными являются и ее ногти, которые в длину достигают почти 30 см. И это не последняя интересная цифра. Рост героини шоу "Маска", вместе с усиками, составляет 2,1 метров.

Ранее сообщалось, что второй эфир шоу "Маска" перенесли. Увидеть новых персонажей зрители смогут уже в эту субботу, 30 января, на телеканале "Украина".