Как приготовить настоящие итальянские ньокки. Инструкция

Ньокки итальянские – это, как наши галушки, только очень маленькие. Нет, нет, никто не собирается утверждать, что наши родные галушки чем-то уступают итальянским ньоккам. Дело в том, что блюд подобной рецептуры в мире много. И в Италии это называется – ньокки. Они готовятся из картофеля и муки, варятся и обжариваются на сковороде (по желанию). Подаются с традиционными итальянскими соусами и сырами. Кстати, итальянскую рикотту тоже можно приготовить дома, а не бежать за ней в магазин. Итак, давайте разнообразим домашнее меню и приготовим ньокки.

Несколько фактов о ньокки

Были изобретены итальянскими крестьянами

Готовятся из вареного картофеля (картофель в рецептуре преобладает над мукой)

Прекрасно гармонируют с твердыми сырами (пармезан, пекорино)

Нужна специальная доска с прорезями, с помощью которой формируют ньокки (если такой нет, то на вкус блюда это не повлияет)

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С чем любят есть ньокки в Италии

В каждом регионе страны есть свои предпочтения. Но самыми популярными соусами к ньокки являются томатный и песто. Ньокки хорошо сочетаются с мясным рагу и рагу с морепродуктами, грибами. Довольно часто блюдо сопровождает сливочный соус. Причем готовят его не на сливках, а на масле. Для сливочного соуса понадобятся не сливки, а сливочное масло. Его растапливают вместе с пряными травами, чаще всего, с розмарином.

Ньокки с томатным соусом

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Фото: instagram.com/odoardi.food/

Ингредиенты

Картофель – 400 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 150 г

Для соуса

Чеснок – 2 зубчика

Шпинат – 100 г свежего шпината или 200 г замороженного

Помидоры черри – 150 г

Оливки – 20 шт. (без косточки)

Масло оливковое

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

Помыть картофель и отварить в кожуре. Измельчить почищенный картофель в блендере, добавить соль. Добавить в пюре яйцо и муку. Хорошенько перемешать. Должно получиться тесто не слишком густое и не жидкое. Разделить тесто на 4 части и каждую скатать в колбаску диаметром 1-2 см на присыпанной мукой доске или столе. Нарезать ножом ньокки. Сварить ньокки в кипящей воде, пока не всплывут, откинуть на дуршлаг. Для соуса обжарить на оливковом масле нарезанные томаты черри, шпинат, оливки, измельченный чеснок. Добавить половник воды, где варились ньокки. Посолить и поперчить. Добавить в сковороду с готовым соусом ньокки и потушить 1 минуту.

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