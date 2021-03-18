Новая функция Instagram помогает одиноким сердцам найти друг друга: как пользоваться

Пользователи получили еще одну возможность заявить о свих чувствах

Соцсеть Instagram, которая активно взялась за чистку личных сообщений, тестирует новую функцию "Подари любовь" (Send Love), с помощью которой пользователи смогут заявить о свих чувствах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автор блога Gurov Digital.

Как пользоваться новой функцией Instagram "Подари любовь":

нужно опубликовать сториз со стикером и указать, кого вы любите;

далее в "шапке" вашего профиля появится любовное признание со значком сердечка;

администратор странички, которому вы отправили признание, получит уведомление и сможет распространить это в своих сториз.

Фото: Gurov Digital

Напомним, ранее Instagram ввел новые меры безопасности для защиты подростков от нежелательных сообщений от взрослых пользователей. Юзеры старшего возраста смогут отправлять личные сообщения только тем подросткам, которые подписаны на них.

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Интересно, что к своему десятому дню рождения Instagram не только разрешил временно менять иконку приложения, но и добавил ряд других функций.